La Juve si allena senza sosta: tutti a disposizione di Motta tranne due

Si avvicina sempre di più il ritorno della Serie A dopo la pausa nazioanali, con la Juventus che sarà impegnata sul campo dell'Empoli sabato 14 settembre alle ore 18 per la quarta giornata. Una partita a cui i bianconeri di Thiago Motta arrivano con 7 punti in classifica e che vorranno vincere per arrivare al meglio l'esordio casalingo in Champions League. Intanto la squadra, con il ritorno di tutti i nazionali, sta continuando la preparazione alla Continassa.