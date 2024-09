Da Huijsen a Kean, come vanno quelli che la Juve ha ceduto?

Vi siete già dimenticati di Alex Sandro? Sembra passato un secolo, lo so. Ma non sono cambiate le abitudini: perché Alex Sandro, che a scadenza di contratto ha lasciato la Juventus per andare al Flamengo in Brasile, è fermo per ritardo di condizione e finora non ha giocato un minuto. E gli altri che a vario titolo hanno detto addio alla Juventus come stanno andando? Dean Huijsen sta convincendo al Bournemouth. Ha giocato da titolare due partite e ha suscitato ottime impressioni nella critica e nell'allenatore. Meno bene sta andando a Enzo Barrenechea, finito all'Aston Villa nell'operazione Douglas Luiz e poi in prestito al Valencia dove non ha ancora esordito. Anche Iling Junior era andato all'Aston Villa, ma è stato dirottato, durante l'estate, al Bologna: Italiano lo ha portato in panchina nella sfida contro l'Empoli, ma anche per lui zero minuti.