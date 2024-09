Empoli-Juve, probabile formazione: Motta tra ritorni, jolly e possibili debutti

Juve, le scelte in attacco verso l'Empoli

Se in mediana ci sarà il debutto dal 1' per Douglas Luiz, stesso dicasi per Koopmeiners nel reparto avanzato. Dopo aver disputato uno spezzone di gara con la Roma, per l'ex Atalanta sembra essere giunto il momento di venire schierato titolare sulla trequarti nel match di domenica. Dal centro si passa ai lati: sulla sinistra è probabile che sia ancora una volta Yildiz il titolare, anche se vista la vicinanza con l'esordio in Champions contro il Psv (martedì alle 18:45) il numero 10 potrebbe essere insidiato da Mbangula, che nelle prime uscite ha convinto Thiago. A destra, se non dovesse essere schierato terzino sinistro al posto di Cabal, è possibile che sia ancora Cambiaso il titolare. In ogni caso non è escluso che il tecnico bianconero opti per il ritorno in campo di Weah dopo l'infortunio. Nessun dubbio su chi sarà il riferimento avanzato della squadra: Vlahovic è pronto a caricarsi il peso dell'attacco sulle spalle, alla ricerca del terzo gol in campionato.