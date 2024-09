Gatti, famiglia Juve: rivoluzione in un anno e rinnovo dopo la Champions

Da Empoli a Empoli: un anno dopo è tutta un’altra storia per Federico Gatti, che esattamente dodici mesi fa giocava la prima della stagione da titolare al Castellani. Max Allegri l’aveva, infatti, lasciato in panchina nei primi 180 minuti contro Udinese e Bologna per poi buttarlo nella mischia contro i toscani. Prestazione da 7 in pagella per prendersi il posto fisso tanto caro a Checco Zalone. Da allora, infatti, il numero 4 è diventato un pilastro dell’undici titolare bianconero. Sia con Allegri col quale ha vinto la Coppa Italia da protagonista sia adesso con l’arrivo di Thiago Motta. Anzi - se possibile - con l’italo-brasiliano in panchina è cresciuta maggiormente la considerazione di cui gode Gattone, come è stato affettuosamente ribattezzato dai tifosi juventini. Leader di una difesa blindata e ancora imbattuta (unica in Europa assieme al Liverpool) dopo i primi 270 minuti della stagione. La crescita di Fede non è passata inosservata, neppure a livello nazionale dove il ct Spalletti gli sta riservando sempre più spazio nella nuova Italia. In tal senso Gatti ha risposto presente, sfoderando lunedì un’ottima prova contro Israele. Il prossimo obiettivo del centrale di Rivoli è quello di prendersi una maglia da titolare anche in azzurro. Missione possibile.