"Com'è possibile?". Koop, Bremer, Weah e Di Gregorio: la Juve dà i numeri...

Continuano gli indovinelli targati EA FC nello spogliatoio della Juventus. Stiamo parlando del gioco calcistico, edizione 2025, che assegna a ogni calciatore un valore del cosiddetto rating, ovvero un numero che sta a simboleggiare la forza di un determinato giocatore. Le card, dove sono racchiusi tutti i numeri divisi per categoria, sono le protagoniste di un simpaticissimo siparietto tra i bianconeri. Il primo è Koopmeiners, "secondo te quanto vali?", "almeno 85", per poi scoprire il valore di 83, con il rammarico dell'olandese "Mamma mia! Ma no... Non è possibile! Velocità 66? Ma come? Minimo 80... Anche fisicamente dovrebbe essere più alto". Si susseguono poi Bremer, Di Gregorio e Weah e, diciamo, non ne azzeccano una tra le risate generali. Il difensore brasiliano è quello che si avvicina di più, indovinando quasi. Mentre l'esterno statunitense la spara grossa, individuando il valore da migliorare in futuro: "Cambierei la statistica sul tiro...".