Bosz, carta Champions a sorpresa per Juve-Psv: “Verrà con noi a Torino”

Bosz ha analizzato in conferenza stampa la prossima sfida contro il Nec: " È l'unica squadra che ci ha battuto in campionato l'anno scorso . Quindi sanno come farlo e hanno anche giocatori molto bravi". L'allenatore deve fare i conti anche con una lunga lista di indisponibili, ma ha saputo cogliere l'occasione per elogiare il settore giovanile: " Abbiamo più di undici buoni giocatori. Grazie agli infortuni, ora altri ragazzi possono iniziare a dimostrare il loro valore. Matteo Dams (classe 2004 ndr) , per esempio, verrà con noi a Torino contro la Juve, perché finora ha giocato molto bene ".

Poi sulla condizione di Karsdorp: "Deve ancora trovare il ritmo perché non gioca una partita da aprile. Ci stiamo prendendo il nostro tempo per costruirlo in modo da evitare infortuni. Ma lo sapevamo prima di prenderlo. Quindi non è assolutamente un ostacolo il fatto che non stia giocando. Nagalo? Da oggi ha avuto il via libera per allenarsi con noi, ma contro il Nec non scenderà in campo". Infine una battuta anche su Bakayoko: "Come mai Johan non si fa mai male? Lui è un caso speciale, i suoi geni sono probabilmente molto buoni".

