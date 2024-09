Juve, i convocati per l'Empoli: la scelta su Thuram, Weah e Adzic

Archiviata la pausa per le nazionali, la Juve torna in campo alle 18 e sfida l'Empoli al Carlo Castellani nel quarto turno del campionato di Serie A. I bianconeri di Thiago Motta hanno l'occasione per volare da soli in vetta alla classifica nell'attesa che scendano in campo Inter (domenica sera alle 20.45 in casa del Monza), Torino (domenica alle 15 in casa contro il Lecce) e Udinese (lunedì alle 18.30 al Tardini contro il Parma). La Vecchia Signora fin qui ha racimolato sette punti, frutto delle vittorie contro Como ed Hellas Verona (3-0) e del pareggio interno contro la Roma (0-0) prima della sosta, è imbattuta e non ha subito gol segnandone ben sei. Un trend che il tecnico italo-brasiliano si augura possa proseguire anche contro i toscani, contro cui una vittoria sarebbe un trampolino di lancio anche in vista dell'esordio in Champions League in programma martedì alle 18.45 all'Allianz Stadium contro il Psv Eindhoven. Prima del match contro gli olandese, però, c'è da pensare alla gara contro gli azzurri di Roberto D'Aversa (squalificato, al suo posto in panchina Salvatore Sullo). Questa la lista dei convocati di Thiago Motta.