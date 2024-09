Danilo e le gerarchie di Motta: il mercato Juve e la speranza Champions

Il futuro di Danilo

Ecco perché per il classe 1991 scendere in campo assume una duplice valenza. In tutti i sensi. Con la Juve che a quel punto dovrebbe garantire un’altra stagione a 4 milioni più bonus. Una cifra pesante e importante per un over 30. Tradotto: tutto sommato se non scattasse il rinnovo automatico, in società potrebbe essere tutt’altro che un dispiacere. Un pensiero malizioso ma logico per un club che nell’ultima estate ha abbassato del 15% il monte ingaggi. Tanto che quest’estate dalle parti della Continassa non avevano inserito Danilo tra gli incedibili. In realtà, però, l’unica chiamata concreta per il brasiliano è arrivata dalla Saudi Pro League.