Perin titolare, Motta spiega il perché. E Mattia: “In estate nessun dubbio”

EMPOLI - Mattia Perin difenderà i pali bianconeri nella trasferta che vede la Juventus sfidare l'Empoli. Ai microfoni di Dazn l'allenatore bianconero Thiago Motta ha spiegato: "Merita anche Mattia di giocare per il lavoro che sta facendo. I nostri 3 portieri han fatto bene, oggi tocca a Mattia e abbiamo fiducia nel suo gioco". Sulla partita: "Commettere pochi errori perché loro creano difficoltà nella transizione veloce. Dobbiamo andare in attacco con equilibrio e creare occasioni" ed infine su Nico Gonzalez: "Il merito è anche del momento. Vedere cosa può dare alla squadra in questo momento contro la squadra che affronteremo. Nico ci dà tanto in questo momento, è arrivato dalla Nazionale giocando 55′ e l’altra 90′. Ha gol, l’uno contro uno, in area conclude bene le azioni. Oggi inizierà e farà un’ottima partita".