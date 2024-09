Empoli-Juve, c'è anche Del Piero in tribuna: lo scatto social esalta i tifosi

Ritorno speciale in casa Juventus in occasione della sfida contro l'Empoli. Sulle tribune del Carlo Castellani è infatti comparso Alessandro Del Piero per assistere alla partita della sua ex squadra. A testimoniarlo una storia presente sul proprio profilo Instagram. Tornato da Los Angeles, Del Piero trascorrerà qualche giorno in Italia per commentare anche l'inizio della Champions League.