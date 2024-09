Pellegri, la testata è da rosso: Empoli-Juve, il veleno è nella coda

Quella del Castellani era la seconda partita stagionale in Serie A per Marco Di Bello , la terza considerando il preliminare di Conference League tra Servette e Chelsea. L’arbitro brindisino deve riscattare un’ultima stagione non al suo livello da internazionale (vedi Lazio- Milan ma non solo). Sulla carta Empoli-Juve non è un match che possa impensierire un direttore di gara che ha diretto il suo primo derby di Milano ben 6 anni fa, nel 2018. Eppure, Di Bello incontra qualche difficoltà sul piano disciplinare, con una gestione che non convince appieno, soprattutto nel finale, quando gli animi si accendono.

Pellegri da espulsione su Gatti

Nel primo tempo non accade niente di particolare, con la partita che scorre via senza grosse emozioni. Il primo errore del match di Di Bello è l’ammonizione a Bremer al 62esimo: l’arbitro sanziona a fine azione un intervento ai danni di Esposito, ma lo spalla a spalla appare regolare. Ma il veleno è nella coda. Pellegri colpisce con una testata Gatti, che poco prima lo aveva contrastato in scivolata fuori area. Il gesto in sé sarebbe da punire con il cartellino rosso, ma per Di Bello nella testata non c’è la violenza sufficiente, e infatti l’arbitro estrae il cartellino giallo. Se il direttore di gara avesse optato per l’espulsione, il VAR sicuramente non sarebbe intervenuto.