Juve, ora la Champions: l’atmosfera dello spogliatoio e i rientri in formazione

Le novità in vista di Juve-Psv

Le sensazioni che filtrano dal quartier generale bianconero raccontano di quotazioni in grande rialzo per Di Gregorio tra i pali, ovviamente, e anche per Thuram in mediana, dopo la prova generale di Empoli al rientro dall’infortunio. E sul palcoscenico internazionale potrebbe ritrovare spazio anche Danilo, ancora fermo allo scampolo finale di Verona. L’allenamento odierno sarà prezioso, per tutto lo staff tecnico, al fine di trarre indicazioni su chi potrebbe impattare bene la partita con il Psv e chi, invece, potrebbe incidere a gara in corso, anche sulla base del recupero dagli ultimi sforzi e dei parametri atletici, dato che prima dei 90’ in Toscana in molti sonostati impegnati in Nazionale. La strada, in ogni caso, è tracciata. E non è un caso che proprio quella del percorso sia stata la metafora più utilizzata nei commenti davanti alle telecamere o sui social dopo lo 0-0 di Empoli. L’estrema sintesi “risultato sbagliato, ma strada giusta” è stata utilizzata da molti nel post-partita di sabato.