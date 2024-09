Chiellini difende ancora la Juve: il ruolo e come ha impressionato Elkann

G iorgio Chiellini non si occuperà di calcio . Scordatevi una figura alla Nedved, Ibra o Maldini. Chiellini non deciderà il mercato, non si occuperà direttamente della squadra, non entrerà, insomma, nel territorio che è e rimane di Cristiano Giuntoli. Giorgio, da stamattina quando entrerà nel suo nuovo ufficio nella sede della Continassa, inizierà un percorso da amministratore e da responsabile delle relazioni istituzionali (“Head of Football Institutional Relations” per dirlo in inglese come amano alla Juventus).

Cosa farà Chiellini

Quindi cosa farà esattamente? Andrà in Lega, in Figc, all’Uefa, alla Fifa, all’Eca... in tutti i luoghi dove si prendono decisioni che riguardano il calcio e lì cercherà di rappresentare la Juventus e darle peso. Da troppi anni il club è rimasto defilato rispetto ai palazzi del potere calcistico, Chiellini è l’uomo che la proprietà e la dirigenza hanno scelto per correggere questa situazione. Ma non solo: Chiellini sarà un apprendista presso l’amministratore delegato Maurizio Scanavino e il presidente Gianluca Ferrero, occupandosi di questioni economiche e legali. Ha una laurea magistrale in Economia e Commercio (con master in business administration) che gli consente di leggere il bilancio, ora acquisirà l’esperienza necessaria a compilarlo. Entrerà nel cuore amministrativo del club per capirne le dinamiche, con l’umiltà con cui ha sempre affrontato le sue sfide, perché adesso il suo obiettivo è imparare e non comandare.