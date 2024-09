Juve, allenamento ad alta intensità verso il PSV. Motta senza Milik e Conceicao

La Juventus in campo alla Continassa per la rifinitura alla vigilia dell'esordio in Champions League . Domani, alle 18.45, i bianconeri affronteranno il Psv Eindhoven in un Allianz Stadium delle grandi occasioni, con oltre 38mila spettatori. Sono ancora fermi ai box Conceicao e Milik . Per Thiago Motta sarà l'esordio assoluto da allenatore in Champions.

Juve-Psv, sfida attesissima

Allenamento ad alta intensità per la Juve in vista della sfida contro il Psv in Champions. Motta ha tutti i giocatori a disposizione tranne Milik e Conceicao e si prepara per il debutto nella massima competizione europea per club. Una partita tanto attesa, con il ritorno dei bianconeri in Champions dopo un anno di purgatorio. La Vecchia Signora torna a disputare una gara nella competizione più importante a distanza di 685 giorni, dalla sfida contro il Psg del 2 novembre 2022. Allo Stadium ci sarà il tutto esaurito per un incontro attesissimo, che testerà anche la tenuta della formazione di Motta dopo il deludente pareggio in campionato sul campo dell'Empoli.