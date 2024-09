Locatelli: "Juve, la rabbia di Empoli col Psv. Motta chiaro da subito"

"Nessuna paura, queste sono partite che vogliamo giocare. Risentire la musichetta dà grande emozione". Manuel Locatelli ha esternato il suo pensiero alla vigilia della sfida contro il Pv. La Juve è tornata in Champions League dopo un anno d'assenza e la voglia è quella di iniziare con il piede giusto. Il centrocampista, tra i più esperti della rosa bianconera, ha parlato in conferenza assieme al tecnico Thiago Motta.

Locatelli, le parole su Juve-Psv Manuel Locatelli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della Champions: "Ci è mancata tanto lo scorso anno. Non vediamo l'ora di scendere in campo e davanti ai nostri tifosi che sicuramente ci daranno una mano". Sugli avversari: "Loro sono una squadra forte e organizzata. Abbiamo preparato la gara vedendo i video. Giochiamo in casa nostra e saremo focalizzati sul fare bene le nostre cose. Come arginare la loro forza offensiva? Non sarà semplice, credo sia questione di atteggiamento, ma sono dinamiche da ricercare durante la partita. De Jong? "Giocatore forte e con esperienza, ma penso questo di tutta la squadra. Noi pensiamo a noi stessi".

Sul nuovo gruppo bianconero: "È cambiato tanto, sono qui da più tempo e in alcune cose devo dare l'esempio. Siamo un gruppo giovane che ha tanta voglia di fare, è più facile fare le cose ma dobbiamo sempre dare il massimo. I nuovi sono dei centrocampisti forti con tanta qualità ed esperienza, alzano il livello della squadra. Abbiamo caratteristiche diverse ma riusciamo a combinarci ed è un piacere giocare con loro. Ho legato con tutti perché siamo veramente un bel gruppo e tutti hanno voglia di capire la Juve e cosa vuol dire indossare questa maglia". Le differenze con l'anno scorso: "Qualcosa è cambiato soprattutto per l'occupazione degli spazi e il fatto di voler dominare la partita. Dobbiamo occupare bene gli spazi, qualche volta mi tocca tenere più l'equilibrio ma per il resto riusciamo a ruotarci al meglio".

Locatelli, l'Empoli e la voglia d'Italia Il centrocampista della Juve è tornato anche alla gara di sabato: "Il risultato di Empoli non lo volevamo, chiaro ci sia dentro un po' di rabbia ma ormai è passato. Vogliamo pensare soltanto alla gara di domani". Sulla Nazionale: "È un mio obiettivo questo è chiaro, ma sono focalizzato sul lavoro di tutti i giorni con la Juve perché lavorando bene con il club poi arriverà anche l'Italia". A chiudere ha parlato della sua sensazione personale rispetto alla scorsa stagione: "Non credo sia questione di serenità, bensì di come mi trovo e di come ci muoviamo. L'anno scorso per me è stato difficile, dal primo giorno mi sono focalizzato per lavorare e migliorare. Thiago è stato fin da subito chiaro con me, stiamo lavorando bene. Siamo qui per migliorare". WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

