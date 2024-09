Chiellini e il ritorno a casa: "La Juve è parte di me". E Buffon replica così

"Il bianconero è parte di me..". Giorgio Chiellini con questo messaggio ha voluto ribadire una volta di più, e qualora ce ne fosse bisogno, il suo amore per la Juventus. L'ex difensore e leggenda bianconera è tornato nel club in cui è diventato grande da calciatore sotto altre vesti, ma sempre con la voglia di portare in alto il nome e i suoi colori in tutto il mondo. Giorgio è tornato a Vinovo come Head of Football Institutional Relations. Un ruolo che non lo vedrà direttamente partecipe nelle scelte che riguardano il campo, ma più vicino all'amministrazione. Un responsabile delle relazioni nazionali e internazionali del club. Si recherà in Lega, in Uefa e in Fifa, per esempio. Una novità non da poco e anche lui ha voluto ribadirlo con un messaggio sui social.