Dalla Lega di A alla Fifa: Chiellini centrale e diplomatico della nuova Juve

Sul fronte internazionale, invece, la “triade” di riferimento è rappresentata da Fifa, Uefa ed Eca organismo, quest’ultimo, in cui la Juventus ha chiesto di rientrare dopo l’esclusione per la vicenda SuperLega e del quale è tornata a far parte ufficialmente dal 1° luglio di quest’anno, inizio della stagione. La presenza nell’Eca, ora guidata dal presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, rappresenta plasticamente la volontà di ritornare a contare anche negli ambiti internazionali perché è lì che si decidono le strategie dei club nei rapporti con gli organismi del calcio internazionale. Fu dall’Eca, per esempio, che Andrea Agnelli si mosse per far ottenere ai club gli indennizzi per i giocatori impiegati nelle Nazionali e altro ancora. Chiellini, peraltro, ha fatto parte del consiglio mondiale della FifPro, il sindacato internazionale dei calciatori, e questa esperienza sarà sicuramente preziosa ora che all’Eca verranno avviate le commissioni per valutare l’impatto delle competizioni su giocatori e campionati Nazionali. Anche in Uefa e Fifa, così come in Figc, il dirigente bianconero non ha certo bisogno di farsi conoscere e ha i crismi per diventare un dirigente internazionale di alto livello. Anche perché Chiellini impara in fretta e, soprattutto, sa stare al mondo e nel mondo.

