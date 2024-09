McKennie, l'immagine dell'allenamento svela l'infortunio: cosa è successo

TORINO - La Juventus di Thiago Motta è al lavoro per prepare il debutto in Champions League martedì in casa contro il Psv. I bianconeri si stanno allenando alla Continassa, non ci sono comunicati in merito a giocatori infortunati ma Weston McKennie è acciaccato. Il centrocampista statunitense non è sceso in campo sabato nello 0-0 ad Empoli e nelle immagini dell'allenamento odierno lo si è visto in gruppo ma con una vistosa fasciatura alla mano destra. Nelle immagini è evidente che McKennie si sia infortunato all'anulare o al medio della mano destra (o forse ad entrambe) con tanto di stecca. Un infortunio che il giocatore potrebbe aver rimediato domenica in circostanze domestiche, o nell'allenamento di ieri visto che sabato, nelle immagini del pre-partita e in panchina, non aveva nessuna fasciatura.