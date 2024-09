Manna, parole al miele sulla Juve: "Squadra forte, e in Champions..."

La Juventus è attesa in campo allo Stadium per il primo match di Champions League in programma martedì 17. I bianconeri tornano a competere nella massima competizione europea dopo 2 anni. Dall'altra parte del campo, ci sarà il Psv capolista a punteggio pieno in Eredivise. Gli uomini di Motta si presentano all'appuntamento reduci da due pareggi consecutivi a reti inviolate contro Roma ed Empoli. Risultati che hanno in parte raffreddato l'ambiente dopo l'ottima partenza in campionato. Dopo la sfida di Champions, il calendario ha in programma la sfida interna contro il Napoli di Antonio Conte . Nella conferenza alla vigilia della gara contro il Cagliari, l'ex tecnico bianconero ha sorvolato la domanda sulla sfida di sabato 21 settembre , dichiarando di non volere mai guardare oltre il prossimo impegno stagionale. A esprimersi sul big match, è stato invece il direttore sportivo dei partenopei ed ex dirigente Juve Giovanni Manna .

Manna sulla sfida con la Juve

Queste le dichiarazioni rilasciata da Manna ai microfoni Sky: "Conte ha grande ambizioni, ha lavorato in grandissimi club, quindi per noi è ovviamente una crescita. Lukaku? Sappiamo insieme cos'hanno fatto all'Inter. La volontà del mister è stata subito chiara e il giocatore si è integrato immediatamente con il gruppo. Ora stiamo provando a costruire qualcosa di importante. Kvaratskhelia? Ha ancora tre anni di contratto. Ci sono state squadre che si sono approcciate a lui, ma abbiamo condiviso la volontà di andare avanti insieme. Siamo al lavoro con l'entourage del giocatore per arrivare al rinnovo di contratto. Siamo tranquilli, non dobbiamo fare una corsa. Così anche per Meret, abbiamo la volontà di continuare lui e lui ha la volontà di continuare con noi. È un portiere importante, mai messo in discussione da noi". Infine, Manna ha risposto così in merito alla prossima sfida di campionato contro la Juve di Motta: "Sarà una bella partita, contro una squadra attrezzata che ha fatto una campagna acquisti imponente, una squadra attrezzata per fare un ottimo percorso sia in campionato che in Champions League", ha concluso.