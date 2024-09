“Stupito da una cessione di Giuntoli. Juve, a volte mi sveglio tutto sudato”

"A volte mi sveglio tutto sudato..."

E quella ultima Coppa vinta quante volte le ha fatto rivivere la nottata. Ci pensava quando è stato ingiustamente trattenuto in carcere per una vicenda che racchiude il vero male della giustizia italiana, ovvero i tempi?

«Quei ricordi sono meravigliosi. Non nascondo che ancora adesso a volte mi capita di svegliarmi tutto sudato e penso di essere ancora un calciatore. Non solo quella sera ma ho avuto la fortuna di vivere tante partite da ricordare».



La Juventus ha firmato un mercato importante dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Sarebbe stato meglio reperire anche un vice Vlahovic vista la condizione fisica di Milik?

«Mi ha stupito la cessione di Kean, sarebbe potuto essere perfetto come vice Vlahovic. Non so quali siano state le riflessioni di Giuntoli ma se hanno deciso così ci sarà una ragione».



Motta ne fa di cose originali: dai giocatori spostati in mezzo al campo, all’alternanza massiccia che di fatto annulla i titolari, la promozione di Gatti capitano, la trasferta a Empoli con partenza in volo la mattina stessa. Cosa pensa di lui?

«Mi piace davvero molto, anche se in questo momento sa di essere in un cantiere. Per cui è normale scegliere ora chi è più in forma e mettere in campo non chi ha il nome più conosciuto. Non ha paura di mettere in campo un giocatore di 20 anni e questo è meraviglioso. Non vedo l’ora di applaudire la Juve che torni a fare la Juve».