Vlahovic, arriva Nico Gonzalez: "È troppo forte, lo aiuterò con gli assist"

La Juventus è pronta per scendere in campo contro il Psv (qui le formazioni ufficiali) per la prima partita del nuovo format della Champions League. I bianconeri fanno ritorno nella competizione dopo 684 giorni, con tante novità a partire dall'allenatore Thiago Motta, all'esordio da tecnico in queste "notti stellate", e tanti nuovi volti come Nico Gonzalez. L'argentino ha presentato il match a Sky.