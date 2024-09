Juve, Thiago Motta spiega la scelta di McKennie: “Da lui mi aspetto..."

La Juventus è pronta all'esordio in Champions League . I bianconeri affronteranno il Psv ( qui le formazioni ufficiali ), i campioni d'Olanda che Thiago Motta ha studiato per bene. L'allenatore ha caricato la squadra nel pre partita del match e ha spiegato le sue scelte di formazione.

Juve-Psv, le dichiarazioni di Motta

"C'è una grande atmosfera da vivere al massimo e da adesso in poi ogni minuto che passerà sarà importante. Dovremo essere concentrati. Si alza il livello? Sempre, ogni partita ha la sua storia. Il Psv in campionato riesce a dominare e noi dovremo fare una grande prestazione. McKennie? Sta bene e gioca e da lui mi aspetto le stesse cose degli altri. Dovremo attaccare bene la loro linea. Dovremo portare bene la palla non solo a Dusan, ma anche ai centrocampisti" - così Thiago Motta ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Psv.

