Giuntoli: "Juve da riportare sulla retta via. Abbiamo appena iniziato"

La Juventus è pronta a tornare ad assaporare le emozioni della Champions League. I bianconeri sono pronti a scendere in campo contro il Psv . Dopo Nico Gonzalez e Thiago Motta , anche Cristiano Giuntoli ha parlato della sfida e ha fatto un punto della situazione anche sul lavoro del club durante il calciomercato.

Giuntoli, le dichiarazioni prima di Juve-Psv

“Tornare in Champions con la Juventus è speciale. Abbiamo appena cominciato un percorso, siamo contenti di quanto fatto. Abbiamo cercato di risanare un club che perdeva tanto mettendolo sulla retta via, investendo poi sui giovani, abbassando il monte ingaggio e cercando di lavorare come crescita del gruppo. Mercato andato di pari passo tra fattore tecnico e quello finanziario. Abbiamo investito i soldi sui cartellini, ma abbiamo preso ragazzi con salari molto bassi” - così Giuntoli nel pre partita del match contro il Psv.

