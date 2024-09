"Yildiz non alza mai la testa, meglio Chiesa": Boban portafortuna Juve

Una perla nel giorno dell'esordio in Champions League e una linguaccia anche alle critiche del pre partita, la prima di Yildiz in Europa è stata tutt'altro che banale. Non tutti gli hanno rivolto parole dolci: " Non alza mai la testa, non ha lo sprint per fare la fascia. Avrei preferito Chiesa " - ha detto Boban con la sua solita franchezza. Il turco ha risposto nel modo migliore, sul campo. Il 10 bianconero si è reso protagonista di un primo tempo pieno di giocate illuminanti e coronate anche da un gol alla Del Piero .

Boban critica Yildiz, le dichiarazioni prima di Juve-Psv

"Chiesa lo avrei tenuto. Yildiz non alza mai la testa e non ha lo scatto per giocare sulla fascia, meglio dietro la punta. Non so cosa sia successo con Chiesa, ma se non ci sono altre ragioni non lo lasci andare. Era l'unico fuoriclasse nella rosa della Juventus" - queste le dichiarazioni di Boban nel pre partita nello studio di Sky Sport. Poi l'ex giocatore del Milan, ora opinionista, ha parlato anche degli acquisti bianconeri: "Il mercato è stato ottimo, sono stati spesi tanti soldi per Koopmeiners che è un ottimo giocatore ma non un fuoriclasse. Ci sono tanti elementi ma nessun fuoriclasse, se si vuole fare il salto di qualità bisogna puntare su giocatori di questo tipo".

