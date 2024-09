Nico Gonzalez, serata Juve da sogno: "Idea di Motta chiara. Yildiz, paga la cena!"

La Juventus vince e convince all'esordio in Champions League . I bianconeri di Thiago Motta travolgono per 3-1 il Psv Eindhoven : in gol anche Nico Gonzalez , che alla prima in Europa con la maglia bianconera ha timbrato subito il cartellino. E proprio l'argentino, al triplice fischio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Nico Gonzalez, esordio Champions da sogno

"Sono felice, abbiamo fatto una grande partita. Felice per debutto e gol, la squadra ha giocato bene. Nel secondo tempo potevamo fare di più, ma il risultato è positivo: torno a casa contento. L’idea di Motta è chiara: abbiamo la libertà di fare ciò che sappiamo. Stiamo dentro al campo col sorriso, dobbiamo fare come oggi, continuare così". Così ha esordito Nico Gonzalez, che ha commentato anche la serata speciale di Kenan Yildiz.

Il turco è stato autore di un bellissimo gol, con il numero 10 che è diventato il più giovane di sempre nella storia della Juve a segnare in Champions, battendo il precedente record di Del Piero: "Felice per lui, se lo merita. È un bravo ragazzo, si allena forte e oggi ha fatto una grande partita. Magari ci paga una cena!". Chi non è riuscito a segnare è stato Dusan Vlahovic, ma Nico lo rincuora: "Mi dispiace per lui, se lo merita ma deve stare tranquillo. Vive per il gol, oggi non ha segnato ma magari segna la prossima. Deve continuare a provare".