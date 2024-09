Del Piero spiega il gol di Yildiz, Kenan emozionato: l'incontro in diretta tv

Record battuto: Kenan Yildiz diventa il più giovane a segnare un gol in Champions League con la maglia della Juventus. Infranto il primato di Alessandro Del Piero con un gol... alla Del Piero . Una rete splendida, che ha spianato la strada ai bianconeri nella straripante vittoria per 3-1 sul Psv Eindhoven alla prima gara europea in stagione. Un passaggio di consegne tra numeri 10, quello di Yildiz e Del Piero, avvenuto anche negli studi di Sky Sport.

Juve, Del Piero e i complimenti a Yildiz

Del Piero in studio, Yildiz in collegamento. La bandiera della Juve si è subito congratulato con il fantasista turco: "Sono molto felice per lui: ha fatto una bella partita, ha iniziato bene la stagione e ha fatto bene l'anno scorso. Si è assunto una responsabilità importante: sono felice per te, Kenan!". Emozionatissimo Yildiz: "Sono un po' nervoso ora (ride, ndr)". E quando rivede la prima rete di 'Pinturicchio' in Champions, quello famosissimo contro il Borussia Dortmund, non può che esclamare: "Mamma mia che gol!".

Del Piero chiede: "Kenan, hai pensato a qualcosa in modo particolare durante l'azione o subito dopo? Oppure è partita in maniera istintiva e in automatico hai tirato?". Yildiz spiega come è nato il gol: "Stanotte ho dormito bene, speravo per questo. Oggi è stata una grande partita, in questa azione devo ringraziare Cambiaso, che ha corso sulla fascia e mi ha liberato lo spazio per il tiro. Dove preferisco giocare? A sinistra o al centro va bene lo stesso".