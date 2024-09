Motta da Champions, insaziabile: "Juve, puoi fare meglio". Poi scuote Vlahovic

Prima gara in Champions League da ricordare per Thiago Motta . La sua Juve batte per 3-1 il Psv Eindhoven alla prima partita europea della stagione, iniziando come meglio non si poteva. Anche in una serata decisamente positiva come quella dell' Allianz Stadium , il tecnico bianconero ha comunque trovato elementi su cui poter continuare a lavorare. Oltre ad analizzare le prestazioni di alcuni singoli, e dopo la gioia per il successo, la testa è già proiettata alla prossima sfida di campionato contro il Napoli di Antonio Conte .

Motta tra vittoria Juve e Vlahovic

Intervistato da Sky Sport, a Motta viene subito chiesto della scelta di schierare dal 1' McKennie: "Lui mi piace, come tutti gli altri giocatori che abbiamo. Per ciò che serviva in campo è toccato a lui, ha fatto bene come i compagni. Abbiamo ottenuto un buon risultato per iniziare la competizione, ora prepariamoci alla prossima. Se ho sorriso in più sul gol di McKennie perché ha ripagato la mia fiducia? L'importante non è che io scelga o meno, è il mio lavoro schierare gli 11 che stanno meglio. Sono contento per lui, sta lavorando, deve migliorare come tutti gli altri: l'importante è che la squadra ha vinto e che ha iniziato la competizione con una vittoria. Sicuramente in tante cose dobbiamo migliorare".

Da un singolo ad un altro, dopo McKennie si passa a Vlahovic: "Dusan da quando abbiamo iniziato il lavoro si presenta nelle condizioni ideali per giocare, aiutando sia in fase offensiva che difensiva. Non ha fatto gol oggi, giusto che abbia questa ambizione di segnare essendo il nostro punto di riferimento in avanti, ma tante altre cose le fa bene, su altre come tutti gli altri poteva fare meglio. Deve gestire bene il lato emotivo: succede a un attaccante di non segnare, ma deve pensare che bisogna fare tante altre cose nel campo, i gol arriveranno. Dobbiamo sfruttarlo per creare spazi a esterni, McKennie e Koopmeiners. L'importante è che partecipi nel gruppo, come sta facendo: ma deve essere contento perché i gol arriveranno".