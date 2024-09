La forza del destino e della profezia di Montella: Yildiz come Del Piero

I numeri con la Turchia

Di pura classe la prestazione del pupillo di Montella, dal ct italiano della Turchia lanciato in orbita a soli 18 anni, definendolo testualmente "un predestinato che illuminerà il calcio internazionale negli anni a venire. Yildiz è nato per giocare a calcio". Pronti, via e, alla seconda presenza in Nazionale, Kenan segnò alla Germania; oggi, di presenze, ne conta già quattordici. In attesa di nuove, probanti conferme (il Napoli di Conte, domenica allo Stadium), la verità è che alla prima in Champions è nata una stella e questa stella è bianconera. Complimenti alla Juve per avere intuito il talento del ragazzo nato a Ratisbona prendendolo a parametro zero dal Bayern che pure l'aveva visto crescere nei pronti ranghi dal 2012 al 2022. E, già che ci siamo, è doveroso ricordare come sia stato Allegri a farlo debuttare titolare il 23 dicembre scorso a Frosinone, dove, segnando la prima rete in Serie A, a 18 anni e 233 giorni Kenan divenne il più giovane marcatore straniero in campionato nella storia bianconera. Quando si dice la forza del destino.