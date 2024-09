Pagelle Juve: Locatelli rinato, Yildiz da standing ovation, McKennie sorpresa

Serata da ricordare per la Juve, che all'esordio nel nuovo format della Champions League vince per 3-1 contro il Psv Eindhoven. Una gara quasi a senso unico per i bianconeri, che tramortiscono i campioni d'Olanda in carica e regalano il primo sorriso europeo a Thiago Motta. Notte indimenticabile soprattutto per Kenan Yildiz, che con uno splendido gol ha battuto il record precedentemente detenuto da Alessandro Del Piero come più giovane marcatore juventino nella storia della competizione.