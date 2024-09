Gioiello Yilidz, quanto vale? Le offerte rifiutate, la proiezione, il progetto Juve

Quanto vale Kenan Yildiz ? Oggi è una domanda che si fanno in molti. Soprattutto i club stranieri che lo seguono da tempo. Non se lo chiede la Juventus che ha rifiutato di parlare di Yildiz con chiunque quest'estate (c'erano club inglesi che avevano bussato). Ma in realtà un valore inizia ad averlo, anche se Kenan è incedibile. Allora, secondo il sito di Transfermakt , quindi secondo il procuratore Chiné, Yildiz vale 30 milioni , che è oggettivamente un po' poco, considerate l'età e la qualità. In estate la Juventus ha rifiutato offerte superiori ai 50 milioni.

E adesso? Beh, un gol in Champions non è sufficiente a far schizzare il valore del giocatore, però il percorso di Yildiz è in ascesa da un po' e il gol al Psv non è un episodio. Molto dipenderà dai prossimi mesi e dalle sue prestazioni in Champions e anche in Nazionale. Ma in questo momento molti esperti valutano il valore di Yildiz a fine stagione intorno ai 60/70 milioni di euro, se continuasse a giocare in questo modo.

E a quel punto cosa farebbe la Juventus? Le intenzioni sono quelle di farlo diventare un simbolo del club. I riferimenti a Del Piero non sono casuali, il sogno della Juve e della proprietà è trovare un altro giocatore che duri tantissimo con la dieci sulle spalle.

