“Era quasi intimidito…”: Schillaci e la Juve, il dolce ricordo di Zoff

Zoff: "Davvero un ragazzo squisito"

In Europa festeggiò la Coppa Uefa, conquistata di fronte alla Fiorentina in un derby tutto italiano. «La sua fu davvero un’annata magica, ci aiutò tantissimo e conquistò un posto in Nazionale. Era timido, ma al tempo stesso verace. E di gran cuore. Entrò subito nelle mie grazie, a livello umano ancor più che a livello tecnico. In quella Juventus avevo a disposizione grandi attaccanti, ma lo schierai fin da subito titolare: lo reputavo importante e tale si dimostrò lui in campo, soprattutto dopo essersi sciolto nel corso dei mesi», ripercorre ancora quella stagione, di partita in partita, l’altrettanto leggendario Zoff. Una stagione conclusa da Schillaci con l’agognata convocazione per il Mondiale di casa, nonostante vantasse una sola convocazione in azzurro fino a quel momento. Il resto, naturalmente, è storia: l’ingresso nello scampolo finale all’esordio con l’Austria, la prima maglia da titolare di fronte alla Cecoslovacchia. E una rassegna iridata, a conti fatti, da sei gol in sette partite. Da capocannoniere, insomma. «Era davvero un ragazzo squisito, avrò sempre un ricordo bellissimo di lui. Come persona e come calciatore».