Nico Gonzalez: “Motta impressionante, Vlahovic migliorato”. Ma l’idolo Juve…

"Quando chiama la Juventus non devi pensare ma soltanto dire sì". Nico Gonzalez non ha mai avuto dubbi sulla scelta sin dal principio. Dopo la vittoria della Coppa America con l' Argentina è arrivato a Torino per vestire il bianconero e nelle ultime settimane ha trovato spazio con Thiago Motta fino al primo gol in Champions League contro il Psv: "Un sogno segnare con questa maglia. Sono molto felice". L'esterno argentino ha parlato in conferenza e ha raccontato queste prime settimane alla Continassa.

Nico Gonzalez-Juve, le parole in conferenza

Nico Gonzalez in conferenza ha avuto parole d'elogio per il compagno Vlahovic: "Dusan lo conosco ed è migliorato tantissimo. Quando l'ho visto nella prima partita ho detto 'questo è forte'. Non ha segnato in tre partite, ma aiuta la squadra e gioca sempre al massimo. Se posso fare assist per lui è perfetto oppure il contrario, ma si comporta sempre bene". Sul gruppo: "Sono contento di essere qui perché mi ritrovo con un gruppo bellissimo, e ringrazio anche loro per avermi fatto sentire subito parte della squadra".

Poi sull'ambiente e Motta: "L'ambiente mi ha impressionato tanto, non me lo aspettavo. Ho parlato con Di Maria, Soulé, Dybala e mi hanno fatto sentire come funziona e dell'organizzazione che c'è. Thiago Motta? È un allenatore incredibile, mi concede libertà ed è quello che mi serve in campo per dare il meglio". E ancora sul tecnico il modo di giocare: "Vogliamo prenderci la responsabilità. Questo è quello che chiede il mister. Giocare bene a calcio con la palla a terra. È questa la strada giusta. Dobbiamo restare uniti e compatti, questo porta al risultato positivo".