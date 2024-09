Yildiz da 0 a 10(0): l'unico incedibile di Giuntoli. Juve, ma quanto vale?

Yildiz punta il Golden Boy

E a proposito degli occhi europei su di lui, ecco che entra in ballo il Golden Boy, ovvero il premio che il nostro giornale assegna ogni anno al giovane Under 21 che si è messo più in luce nei campionati europei. Tra poco meno di un mese potrebbe entrare nella lista dei 20, ovvero di coloro che entrano in finale e saranno affiancati da 5 wild card. Con l’exploit dell’Allianz Stadium sicuramente ha già scalato qualche posizione rispetto al 30° posto che occupava sabato scorso, dopo l’ultimo aggiornamento. La Juventus ha scovato una pepita anche se il termine scovato ingloba una quota di fortuna che in realtà non ha diritto di cittadinanza. Gli ex scout della Vecchia Signora, con Tognozzi in testa, lo avevano notato quando vestiva la maglia del Bayern e dopo averlo seguito con attenzione sono riusciti a prenderlo nell’estate del 2022 di fatto a zero euro! Arrivato a 17 anni ha bruciato le tappe lasciandosi in fretta alle spalle la Primavera e la Next Gen per approdare così l’anno scorso in prima squadra. Sembra una vita fa, ma è l’effetto Kenan, il brucia tappe.

