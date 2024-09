Nico Gonzalez, la Juve e l'Inter snobbata anche per Dybala: il retroscena

Paulo Dybala e Nico Gonzalez non sono solo compagni di squadra nella Seleccion, ma sono anche buoni amici. E questo ha avuto un ruolo nell'infuocata estate di Nico Gonzalez. Perché mentre Nico era con l'Argentina per disputare la "Copa America", è iniziata la trattativa tra Fiorentina e Juventus. E per Nico si è posto il problema di lasciare Firenze, dove si era trovato bene, per andare a Torino. Aveva anche altre offerte: dall'Inter, per esempio, ma anche da qualche club inglese. E proprio in quei giorni ha sentito Paulo Dybala, al quale ha raccontato la situazione.

Paulo Dybala non ha avuto dubbi nel consigliargli la Juventus e nel raccontargli il mondo bianconero (dalla società al centro di allenamento, passando per i tifosi e lo stadio) come un mondo meraviglioso. E gli ha consigliato vivamente di accettare l'offerta, perché era un club al quale non si poteva dire di no.

Nico Gonzalez e la Juventus

E così Nico ha virato netto sulla Juventus, anche se sapeva benissimo che a Firenze non l'avrebbero presa bene. Insomma, Giuntoli, che aveva progettato l'operazione e l'ha conclusa in modo positivo, ha goduto anche del piccolo assist dell'ex numero dieci juventino. D'altronde, Dybala continua a volere molto bene alla Juventus e ai tifosi juventini, come ha anche dimostrato nella partita della Roma a Torino. Certi amori non finiscono...

