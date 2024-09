“Sono grosso? No, scarso e brutto”: La Juve pensa al Napoli col sorriso

Sorrisi, scherzi e buon umore: la Juventus continua a lavorare con fiducia in vista del Napoli dopo l'ottima prova in Champions Legaue contro il Psv. I bianconeri ora dovranno reagire anche in campionato, ma la squadra sembra abbastanza carica, a partire da Cambiaso. L'esterno italiano si è reso protagonista di un bel siparietto come si vede nel video pubblicato sui social: "Bremer, con questa felpa sembro più grosso o sono grosso?". A rispondere ci ha pensato Locatelli dopo aver salutato la telecamera in cinese: "Scarso e brutto". Poi è arrivata la replica: "Sì scarso e brutto, ma sono più grosso". Protagonista anche il solito McKennie, contagioso con la sua felicità, aumentata dopo il gol in Europa.