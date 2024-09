Giuntoli, parametri Juve e Scudetto Napoli: le strategie da Chiesa a Rabiot

Giuntoli, i compiti alla Juve

Arrivato alla Juventus, in due sessioni di mercato, ha abbassato i costi di gestione di un centinaio di milioni puntando in primis, ma non solo, sul contenimento degli ingaggi dei calciatori. La filosofia che ha animato il suo mercato prevede l’acquisto di calciatori d’età inferiore ai 26-27 anni in maniera tale che, qualora si rilevasse utile, dopo un paio di stagioni possano essere ceduti senza veder intaccato il valore del loro cartellino. E poi ecco le sostituzioni chirurgiche per risparmi efficaci più che mai. Due esempi: Chiesa costava 13 milioni di euro all’anno, che moltiplicati per 5 anni avrebbe significato un esborso di 65 milioni di euro: al suo posto è arrivato Nico Gonzalez, il cui costo del cartellino (33 milioni) sommato a quello dell’ingaggio per 5 anni (3,5 lordi che diventano 17,5) offrono un risparmio di 15 milioni.