Conte spacca la Juve, dagli insulti agli applausi. Il retroscena del 2019

Conte, il no di Andrea Agnelli e il passaggio all'Inter

Una divisione che il tempo ha inasprito. Ed è successo proprio quando Conte sarebbe potuto, e voluto, tornare, nel 2019, dopo che la Juventus aveva preso la decisione di separarsi da Allegri: Paratici e Nedved pensavano a lui, Andrea Agnelli disse no. La Juventus scelse Maurizio Sarri e Conte accettò l’offerta di Beppe Marotta e dell’Inter, ipotesi che peraltro onestamente non aveva mai escluso in tempi non sospetti: "Se allenerei l’Inter o il Milan? Certo, sono un professionista", aveva detto nel 2012. All’epoca i tifosi non ci avevano fatto caso, ma quando successe davvero furono in molti a gridare al tradimento. E ad esultare con particolare soddisfazione per le due vittorie della Juve di Sarri, campione d’Italia, sull’Inter del grande ex. Nulla, però, in confronto a quanto accadde la stagione successiva: quando la Juve passata in mano a Pirlo infine cedette, strappando il quarto posto solo all’ultima giornata, e ad approfittarne fu proprio l’Inter di Conte.