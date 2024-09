Juve-Napoli, a chi è chiuso lo Stadium: la decisione del Prefetto di Torino

Niente tifosi del Napoli nel settore ospiti dell'Allianz in vista della gara contro la Juventus. A deciderlo è stato il Prefetto di Torino dopo una serie di analisi sulla sicurezza e dopo i disordini successi a Cagliari proprio con protagonisti, in negativo, i sostenitori partenopei. Il comunicato è arrivato nella giornata odierna e ha confermato il divieto di vendita dei tagliani ai tifosi azzurri per il big match di sabato 21 settembre .

Juve-Napoli, il comunicato della Prefettura

Di seguito il comunicato del Prefetto di Torino: "Con determinazione in data 19 settembre 2024 il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, alla luce dei disordini occorsi in occasione della partita Cagliari–Napoli disputatasi il 15 settembre scorso e tenuto conto della rivalità esistente fra le tifoserie juventina e partenopea, ha invitato il Prefetto ad adottare, in occasione dell’incontro di calcio Juventus FC–SSC Napoli in programma alle ore 18 di sabato 21 settembre 2024 all’Allianz Stadium di Torino, un’ordinanza contingibile e urgente a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica".