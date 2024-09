L’altro Giuntoli, quello più intimo: dalle trasferte in curva ai ristoranti cult

La nuova vita di Cristiano Giuntoli ha colori diversi: non ha solo lasciato l’azzurro per il bianconero col passaggio dal Napoli alla Juventus. Dal blu del mare di Napoli al verde delle Langhe che hanno stregato il direttore tecnico della Juventus. Da sempre amante del bello, di cui si è occupato sin da studente di architettura nella sua Firenze, il dirigente bianconero ama mescolarsi tra la gente e vivere il centro delle città in cui risiede. A Napoli scelse il fascino di Posillipo, quartiere da cui si può godere un panorama mozzafiato della città baciata dal golfo. A Torino dopo aver scartato la soluzione in collina ha preso dimora in pieno centro. E così da quando nel luglio 2023 è arrivato nel capoluogo subalpino ha optato per una abitazione in pieno centro. Impegnato dal mattino alla sera per rimettere a nuovo una Juventus che ha dovuto rivoluzionare sotto tanti punti di vista, Giuntoli a forza di passarci davanti non ha resistito al fascino del Museo Egizio, il più rinomato al mondo e non a caso meta di visite da tutto il mondo.