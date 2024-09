Il tema Juve dei prossimi mesi e l’estate da Paperoni: il peso sui conti

Duello Vlahovic-Lukaku

Le partenze di figure storiche e “pesanti” come Szczesny, Rabiot, Alex Sandro e Chiesa ha contribuito in maniera decisiva a snellire i conti bianconeri. Su cui incide ancora, su tutto, lo stipendio “monstre” di Vlahovic: 12 milioni netti all’anno, oltre il doppio rispetto ai 5 più bonus del primo inseguitore Bremer. Il rinnovo del serbo sarà uno dei principali temi dei prossimi mesi, intanto DV9 si prepara alla sfida infinita, per certi versi, con il collega di reparto Lukaku, uno che a bilancio pesa ben di meno a Napoli, con i suoi 6 milioni netti che riverberano effetti più modesti sul lordo in virtù dell’applicazione del Decreto Crescita. E il belga, freddi numeri alla mano, per quanto possano contare dopo un mesetto appena della nuova stagione, sta vincendo anche la sfida del campo: un gol ogni 51’ per lui, uno ogni 177 per il bianconero. Con tutti i se che si portano dietro statistiche fondate su un campione così ridotto: uno dei due gol di Lukaku è stato segnato contro un… terzino, mentre DV9 ha colpito due legni in una sola partita contro il Como. Questa sera il primo, vero, confronto diretto in stagione tra i due, che un anno fa non erano poi stati così lontani a “darsi il cambio” in bianconero. Altra storia. La prossima è tutta da scrivere questa sera allo Stadium.