Giuntoli, Motta e Koopmeiners: Sarri torna a parlare di Juve e fa una scelta…

Maurizio Sarri si è raccontato in un'intervista al canale YouTube Alfredo Pedullà. L'allenatore è ancora alla ricerca di un nuovo progetto che gli permetta di tornare in panchina dopo le dimissioni arrivate nella seconda parte della scorsa stagione alla Lazio. L'ex Juve e Napoli ha detto ovviamente la sua sul big match della quinta giornata di Serie A in programma all'Allianz Stadium, soffermandosi sul nuovo progetto bianconero con Thiago Motta .

Sarri: "La Juve è all'inizio di un ciclo vincente"

L'allenatore ha espresso la sua opinione sull'inizio di stagione della nuova Juve di Thiago Motta: “Le squadre si stanno conoscendo soltanto in questo momento, sono state giocate tre partite a mercato ancora aperto. Per avere delle indicazioni ci va ancora tempo. Il mercato della Juve? Il ciclo deve durare tre o quattro anni, io penso che sarà un ciclo interessante e molto probabilmente vincente, ma siamo ancora agli albori. In questo momento possono avere difficoltà, in Italia è difficile parlare di un ciclo lungo, siamo per il tutto e subito. Ferguson ha vinto solo dopo cinque anni allo United e anche Klopp ha cominciato a fare bene dal terzo anno al Liverpool. Magari i tempi potranno essere più corti grazie alla bravura di Giuntoli e Motta. Credo che Kooopmeiners possa diventare il Ferguson che Thiago aveva a Bologna, un centrocampista forte che può interpretare diversi ruoli nella stessa partita".