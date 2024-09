“Douglas Luiz? Motta lo trascura. La Juve non ha un centrocampista così”

Lo scarso utilizzo di Douglas Luiz è uno degli argomenti che stanno facendo più discutere in questo avvio di campionato della Juventus . Il brasiliano è infatti stato il secondo acquisto più caro dello scorso mercato dopo Koopmeimers, ma fin qui non è ancora riuscito ad imporsi come titolare. Un problema di cui ha voluto discutere l'ex calciatore Aldo Serena ai microfoni di Deejay Football Club.

Juve, Serena: "Motta trascura troppo Douglas Luiz"

L'ex attaccante, con un passato anche alla Juventus tra il 1985 e il 1987, si è espresso così sull'impatto di Douglas Luiz in bianconero: "Io attendo con molta curiosità di vederlo a pieno regime. Per me è il tipo di giocatore che serve ora alla Juventus, non ha centrocampisti così in rosa. Thiago Motta fin qui lo sta trascurando, ma è probabile che non sia ancora in condizione". Su Nicolò Fagioli invece: "Si è intravisto che ha delle qualità, ma da qui a trovare la titolarità in quel contesto mi sembra complicato".