Giuntoli: “Juve, è stato un mercato prospettico. Manna importantissimo per me"

Incroci tra ex. Juve-Napoli, oltre alla valenza in chiave classifica, sarà un match dai tanti risvolti anche per le storie che si intrecciano. Da un lato Antonio Conte, oggi con gli azzurri, così come il direttore sportivo partenopeo Giovanni Manna. Percorso opposto lo ha invece realizzato Cristiano Giuntoli, oggi Managing Director Football dei bianconeri.