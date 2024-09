Szczesny, passerella d'onore e saluto commosso ai tifosi Juve: "Questa è casa mia"

Giornata dalle mille emozioni all'Allianz Stadium. Non solo, ovviamente, per il big match che andrà in scena tra la Juve di Thiago Motta e il Napoli di Antonio Conte, ma anche per quanto accaduto prima dell'avvio della gara. Wojciech Szczesny ha lasciato i bianconeri ritirandosi dal calcio giocato, e proprio prima della sfida con i partenopei l'ex portiere polacco ha salutato, con grande commozione, il mondo juventino.

Szczesny e il saluto alla Juve Passerella d'onore per Szczesny al suo ingresso in campo, con il boato di tutto lo stadio dedicato a chi ha vissuto da protagonista ben sette stagioni in bianconero. Poi il discorso rivolto ai tifosi, con poche parole ma estremamente chiare e visibilmente sentite.

"Grazie mille a tutti, vi ringrazio per 7 anni di amore dimostrato, ma soprattutto per quello dimostrato nell’ultimo mese. Proprio nell’ultimo mese mi avete fatto sentire rispettato e amato, sapendo che non avrei più potuto ripagarvi con le parate. Mi avete fatto sentire a casa, questa è casa mia e tutti voi siete la mia famiglia". Un discorso a cui, come prevedibile, ha fatto seguito l'applauso all'unisono dell'Allianz Stadium, con Szczesny evidentemente commosso. Il portiere polacco è stato anche premiato dal Presidente Ferrero che gli ha donato una maglia celebrativa.

