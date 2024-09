Vlahovic out, Weah in campo: mossa a sorpresa di Motta al 46' in Juve-Napoli!

Novità a sorpresa nella Juve durante il match con il Napoli . Le squadre sono andate all'intervallo sul punteggio di 0-0, in una gara tutto sommato equilibrata. Al rientro dagli spogliatoi per l'inizio del secondo tempo, però, una sostituzione sorprendente da parte di Thiago Motta : fuori Dusan Vlahovic , dentro Timothy Weah .

Juve-Napoli, Vlahovic fuori all'intervallo

L'attaccante serbo non è rientrato in campo per l'inizio della seconda frazione, ma non si è visto neanche in panchina: Vlahovic è infatti rimasto all'interno degli spogliatoi. Da capire se la scelta del tecnico bianconero sia stata dovuta ad un problema fisico del centravanti o ad una scelta tecnica. Sta di fatto che Motta, per la ripresa contro i partenopei, ha evidentemente modificato la struttura del proprio reparto avanzato. Weah, pur essendo un'ala, è stato schierato al centro del tridente d'attacco, coadiuvato da Nico Gonzalez e Yildiz sulle fasce. Una scelta dettata ovviamente dall'assenza di Milik, che è ancora alle prese con la fase di recupero dal suo infortunio.