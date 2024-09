Punizione in area negata alla Juve: Motta incredulo, Doveri lo ammonisce

Episodio destinato a far discutere quello accaduto al 56° del match tra Juve e Napoli . Dopo 11' dall'inizio della ripresa, infatti, Koopmeiners ha tentato un cross basso all'interno dell'area di rigore degli azzurri, con la palla arrivata ad Olivera che l'ha toccata in maniera orientata all'indietro. A quel punto l'estremo difensore azzurro Caprile ha bloccato la sfera con le mani, facendo ripartire l'azione dei propri compagni di squadra.

Juve, negata punizione in area Napoli

Nonostante il retropassaggio di Olivera per il proprio portiere, il direttore di gara Daniele Doveri ha deciso di non concedere la punizione indiretta a favore della Juve nell'area del Napoli. Furia Allianz Stadium, che ha contestato in maniera veemente, ma decisione che non è per nulla piaciuta neanche al tecnico bianconero Thiago Motta, rimasto incredulo per la decisione del fischietto.

Dopo le proteste, l'allenatore juventino è stato ammonito dall'arbitro, reagendo a tutto l'accaduto con un sorriso decisamente ironico. Un errore a cui non poteva comunque porre rimedio il Var, non rientrando l'episodio in questione nella casistica di interventi in cui poter correggere il tiro.