Bremer: “Abbiamo dominato il Napoli". McKennie: “Vlahovic? Il gol arriverà"

Finisce senza gol la sfida tra Juve e Napoli : una partita ad alto tasso di intensità ma povera di occasioni da rete. Due dei protagonisti sponda bianconera, ovvero Gleison Bremer e Weston McKennie , hanno analizzato l'andamento della gara ai microfoni di Dazn. Dalla difficoltà nell'ultimo passaggio per arrivare in porta alla sostituzione di Dusan Vlahovic dopo soli 45' .

Juve-Napoli, l'analisi di Bremer e McKennie

Così Bremer sul match contro la squadra di Antonio Conte: "Un peccato non aver vinto. Abbiamo dominato, ma se non fai gol è difficile. Complimenti alla squadra, siamo sulla strada giusta: dobbiamo continuare così. Sappiamo che stiamo iniziando un percorso, non è facile trovare il gol: facciamo tanto possesso palla ma ci manca l’ultimo passaggio, dobbiamo ascoltare il mister e proseguire così".

Questo invece il pensiero di McKennie: "Difficile vincere le partite senza segnare. Davanti dobbiamo sempre farci trovare pronti, reattivi sulle seconde palle: in attacco serviva fare qualcosa di più". Sulla sostituzione di Vlahovic: "Dusan è un attaccante, nato per segnare e vuole farlo. Ogni gara dà il massimo, non sarà felice di non aver segnato come squadra dobbiamo metterlo nelle condizioni di fare gol".