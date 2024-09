Motta pizzica Conte: "Napoli tutto dietro". Poi le frasi su Vlahovic e Doveri

Terzo pareggio consecutivo per 0-0: pari a reti bianche per la Juve di Thiago Motta contro il Napoli dell'ex Antonio Conte . Una gara intensa, combattuta, con poche occasioni da gol ma con un episodio destinato a far discutere, ovvero quello del retropassaggio di Olivera a Caprile con la punizione in area non fischiata dall'arbitro . Di questo e di tanti altri temi della partita ha parlato, dopo il triplice fischio, il tecnico dei bianconeri. Tra le questioni discusse immancabile anche la sostituzione di Vlahovic dopo appena 45' .

Motta, il gol mancato e il cambio Vlahovic

L'intervista di Motta ai microfoni di Dazn parte subito sul cambio nell'intervallo, con Vlahovic out: "Sta bene, non ha nessun problema. Ha fatto un buon primo tempo, ha aiutato la squadra attaccando la profondità anche se ce n'era poca. Il Napoli è una squadra che viene a pressare, ma se vede che possiamo uscire con superiorità si mette più indietro. Oggi abbiamo fatto una buona prestazione, arriviamo agli ultimi metri e lì dobbiamo migliorare. La scelta di Weah era per alternare: spesso nel primo tempo andavamo tutti in profondità, lui ha giocato bene d'appoggio per i compagni e attaccando poi l'area di rigore. Sia Vlahovic che Weah, con le proprie caratteristiche, hanno aiutato la squadra". Motta traccia la linea dopo la gara col Napoli, e spiega "Sicuramente quando una squadra si mette dietro non è facile per nessuno, ma abbiamo la qualità per farlo. La strada è giusta: il cambio ritmo, l'attacco della profondità, i tiri da fuori quando abbiamo di fronte difensori che difendono bene, serve continuare così".

Secondo big match dopo quello con la Roma e secondo pareggio per 0-0: "Per vincere qualcosa di più e meglio possiamo fare. Abbiamo affrontato squadre forti, che sanno giocare, con calciatori bravi. Buona prestazione oggi, però non possiamo essere soddisfatti del risultato: lottiamo sempre per vincere. Ma per molto tempo abbiamo messo il Napoli dietro, la strada è quella giusta: serve fare di più negli ultimi metri". Infine su McKennie: "Ha fatto una partita: sa leggere lo spazio che deve occupare, arriva bene in area avversaria, aiuta in fase difensiva. È utile, sta bene, si sta allenando ottimamente come gli altri. Abbiamo giocatori forti che in campo, insieme, dimostrano il loro potenziale a beneficio del gruppo".