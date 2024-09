Cambiaso: “Sono abbastanza cotto! È mancata qualità nell’ultimo passaggio"

TORINO - Terzo pareggio consecutivo per 0-0 per la Juventus fenata questa volta dal Napoli. Andrea Cambiaso è stato tra i migliori in campo per Thiago Motta, queste le sue parole ai microfoni di Dazn nel post-partita: Sono abbastanza cotto, devo imparare a gestire le energie. Heathmap? Bella dai, mi rendo utile, cerco un modo per essere utile ai compagni e questo mi porta dentro al campo".