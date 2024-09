Evoluzione e rivoluzione: giù le mani dalla Juventus di Thiago Motta

Sentire da vecchi pulpiti iniziare a chiedere a Motta di vedere una squadra brillante, dominante, capace di sovrastare ogni avversario dopo essere arrivato da qualche mese e aver giocato sei partite è l'equivalente generazionale dell'isteria social giovanile che senza pazienza si dispera a ogni errore o si esalta senza freni per un risultato positivo. La Juventus è in formazione, in creazione, in fieri, un progetto di gioco che ha già meccanismi evidenti: la squadra spinge in avanti, pressa in maniera sistematica, il possesso palla non è mai un girare il pallone fine a sé stesso. E come gioco, con tutto il rispetto per l'Allegri pastore di uomini e maestro di gestione dello spogliatoio, siamo già anni luce rispetto a quello che avveniva tatticamente negli anni del secondo ciclo di Max. In maniera davvero troppo evidente per negarlo.